Cagliari, squilli a vuoto e segreteria piena: in tilt il numero della Regione per il Coronavirus 

Il numero esatto di telefonate effettuate non si conosce, ma di certo non sono state poche. Anzi. Il 3336144123, numero di cellulare attivato dalla Regione per ricevere consigli e segnalare dubbi o sintomi sospetti in merito al Coronavirus, finisce in tilt a meno di un giorno dalla sua attivazione. Basta fare una semplice telefonata per scoprirlo: sette-otto squilli a vuoto, poi la voce registrata della Tim che avvisa della possibilità di lasciare un messaggio vocale. Ma è solo un’illusione: “Mi dispiace ma la segreteria raggiunta è piena e non può accettare altri messaggi”. Una situazione che va avanti da almeno due ore buone: nessuna traccia degli operatori sanitari pronti a rispondere ai tanti quesiti legati, principalmente, al virus cinese. Quindi, al cittadino non rimane altro da fare che attendere e riprovare a chiamare più tardi, sperando che dall’altro capo dello smartphone risponda qualcuno, oppure contattare direttamente il 1500, 112 o 118.

Fonte: Casteddu On Line