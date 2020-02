Strage verde a Elmas, giù tutti gli alberi in via del Pino solitario: “Ecco com’è adesso”

Giù tutti gli alberi. Completato l’abbattimento dei pini in via del Pino solitario a Elmas: 28 su 29 le piante eliminate. Un decisione del primo cittadino Antonio Ena che ha scatenato proteste e polemiche. Per l’amministrazione l’unico modo per mettere in sicurezza la strada che soffriva dei disagi legati alla presenza invadente delle radici. Il sindaco ha annunciato anche nuove piantumazioni compatibili e il raddoppio del verde complessivo nella zona. Ma le proteste si levano ancora.

“<<Alea iacta est>>. Nelle foto, il prima e il dopo”, commenta l’ex sindaco Valter Piscedda, che mette a confronto le immagini della via fino a qualche giorno da coi pini e della via oggi, spoglia, dopo l’intervento. “In tanti”, aggiunge Piscedda, “me compreso, abbiamo scritto e letto in proposito. Ogni mio ulteriore commento sarebbe superfluo, perché ormai quel che è fatto, è fatto.

Ognuno di noi ha avuto il tempo e il modo di riflettere, e sarà giunto alle sue conclusioni.

Sarà il tempo a svelarcele… e non ci vorrà molto”.

