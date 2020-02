Venti fino a burrasca forte in Sardegna

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Vento fino a burrasca forte su gran parte dell'Italia e mareggiate lungo le coste esposte: interessata soprattutto la parte settentrionale della Sardegna. Per questo la Protezione Civile ha emesso un allerta meteo per condizioni meteorologiche avverse che "potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche". L'avviso prevede dalla notte di oggi, martedì 25 febbraio, venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte, su Piemonte, Lombardia e Veneto, specie sui settori alpini e dai quadranti occidentali su Emilia-Romagna e Marche. Dal mattino di domani, mercoledì 26 febbraio, si prevedono venti forti o di burrasca sud-occidentali, con raffiche di burrasca forte, su Toscana, Umbria, Sardegna, Lazio, in graduale rotazione da Nord-Ovest ed estensione a Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. In particolare, le raffiche più intense riguarderanno i settori costieri e i settori appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte.

Fonte: Ansa

