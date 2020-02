Cgil, online portale concorsi pubblici

(ANSA) - CAGLIARI, 25 FEB - Un network dell'informazione e della formazione sul lavoro pubblico, centrato sulla nuova stagione di concorsi pubblici, per incidere sulla Pa che verrà.

È concorsipubblici.fpcgil.it, la piattaforma costruita da Funzione Pubblica Cgil, in collaborazione con Fpa, la società di servizi e consulenza leader sulla formazione nella Pubblica amministrazione. Una piattaforma, spiega la Funzione Pubblica Cgil, "la più completa sul fronte informazione e formazione, che rappresenta una vera e propria rivoluzione sindacale: un progetto innovativo, unico nel suo genere, per accompagnare e prendersi cura di tutti coloro che vorranno entrare a far parte della Pubblica amministrazione, a partire dai 500 mila nuovi ingressi previsti nei prossimi tre anni".

Oltre ad aggregare in maniera capillare i concorsi, il progetto della Fp Cgil offrirà per larga parte un accesso gratuito all'offerta formativa, con ad esempio: test preselettivi per esercitarsi, test di auto-valutazione per misurare il proprio livello di preparazione, video-lezioni online con saperi di base che accomunano tutti i concorsi pubblici, guide e istruzioni per partecipare ad un concorso e molto altro. Sono poi previsti dei percorsi specifici di preparazione per i singoli concorsi pubblici cui si intende partecipare, approfonditi e di qualità.

Per Roberta Gessa, segretaria generale della Fp Cgil Sardegna, "le amministrazioni pubbliche sarde hanno bisogno di un piano straordinario delle assunzioni. La Fp Cgil accompagnerà tutte le giovani sarde e sardi che, con impegno e dedizione, vogliono costruirsi un futuro lavorativo nella Pa sarda. Dalla sanità al Sistema Regione, vogliamo essere un riferimento, competente e preparato, per chi intende far parte della famiglia delle lavoratrici e lavoratori dei servizi pubblici".(ANSA).