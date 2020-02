Coronavirus, l’Inghilterra impone l’autoisolamento a chi arriva dall’Italia

Italiani bloccati o respinti alle frontiere per colpa del coronavirus , Italia sconsigliata per viaggi e turismo. Facciamo il punto sulle conseguenze all’estero del contagio esploso in alcune zone d’Italia, partendo dall’Inghilterra che oggi ha imposto “l’auto-isolamento” per 14 giorni, a scopo precauzionale, a tutti coloro che arrivano arrivano dal nord Italia e presentino sintomi “anche leggeri” d’un potenziale contagio da coronavirus. Quarantena obbligatoria, anche senza sintomi di sorta , per tutti coloro che siano arrivati da Lombardia e del Veneto, rende noto il Foreign Office. CONTINUA A LEGGERE SU Q.NET

Fonte: Casteddu On Line

