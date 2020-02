Fabrizio Piras è il nuovo presidente della Croce Rossa provinciale

L’elezione nei giorni scorsi, dopo sei mesi di commissariamento Fabrizio Piras, 38 anni, di Oristano è il nuovo Presidente della Croce Rossa di Oristano. Lo ha eletto la settimana scorsa l’assemblea dei volontari impegnati in provincia. Alla guida dell’associazione, che conta 250 iscritti, Piras sarà affiancato da Claudia Cigagna, Marco Giacomo Mocci e Andrea Esposito, eletti in seno al comitato provinciale. Tra loro, nei prossimi giorni, il presidente Piras sceglierà il vicepresidente e quindi, come previsto dallo statuto, dovrà provvedere a cooptare un componente di giovane età nell’organismo di direzione. Con la ricomposizione degli organismi statutari provinciali si conclude il periodo di commissariamento avviato sei mesi fa dal commissario regionale Sergio Piredda con l’incarico affidato al commissario Alessandro Tetti e della vicecommissaria Marilena Mirtillo. Un provvedimento che si era reso necessario dopo la verifica con cui la direzione nazionale della Croce Rossa aveva rilevato gravi irregolarità nella gestione del sodalizio.



Illustrando il suo programma di lavoro all'assemblea, Fabrizio Piras, nel riaffermare le finalità della Croce Rossa, ha sottolineato la necessità di promuovere il superamento dei conflitti interni dell'associazione attraverso il lavoro quotidiano al servizio di chi ha bisogno."Abbiamo bisogno dell'impegno, della costanza e del sacrificio di ciascuno" , ha affermato Piras, " L'unione di tutti è il motore e carburante di cui abbiamo bisogno per raggiungere gli scopi che ciascun volontario si è proposto all'atto di adesione alla Croce Rossa"Il presidente Piras ha quindi ricordato lo stretto e storico legame della Croce Rossa oristanese con il servizio di soccorso 118, ma ha anche delineato i sei obiettivi strategici con i quali i volontari degli 11 gruppi territoriali presenti in provincia dovranno misurarsi : la tutela e la protezione della salute e della vita, il sostegno al supporto e all'inclusione sociale, la preparazione delle comunità alla gestione delle emergenze e dei disastri ambientali, la promozione di una cultura della non violenza e di pace attraverso la affermazione dei principi e valori umanitari, la promozione del coinvolgimento dei giovani nello sviluppo di una cultura della cittadinanza attiva, l'attivazione di una struttura organizzativa capillare, efficace e trasparente.

