Fiera, sigle cartoni e personaggi Disney

(ANSA) - CAGLIARI, 25 FEB - Un festival non solo per bambini.

Ma anche per chi aveva dai cinque ai dieci anni quando le prime tv private mandavano in onda Kimba, il leone bianco o L'uomo tigre. Tra gli ospiti del Cartoon fest, in programma al padiglione E della Fiera di Cagliari dal 28 febbraio all'1 marzo, ci saranno proprio i cantanti delle sigle di quei cartoni animati. Da Clara Serina (oltre Kimba e Uomo tigre anche Lady Oscar e Gigi la trottola), al 'mito' Giorgio Vanni (Polemon e e Dragon Ball). Sino alla voce delle canzoni di Candy Candy e Il grande Mazinga, Douglas Meakin.

Nella conferenza stampa di presentazione Serina ha cantato Lady Oscar e L'uomo tigre. "Sono canzoni - ha detto - che uniscono almeno quattro generazioni. Ricordo ancora quando siamo finiti a Superclassifica show insieme a big come Elton John.

Anche adesso i bambini ci chiedono di cantare quelle canzoni".

Non solo sigle. Sabato 29 ci sarà il musical magic cartoon con tutti i personaggi della Disney, le fiabe, i film e i cartoon e le colonne sonore. Un cast con attori, cantanti, pupazzi e ballerine professioniste.

C'è anche uno spazio dedicato al mondo di Harry Potter, proprio con le simulazioni delle lezioni all' università della magia. "Una serie di spettacoli - hanno detto gli organizzatori Ivan Scarpa e Alessia Littarru - in grado di coinvolgere i bambini. Ma anche di far tornare bambino chi non lo è più. Certi personaggi e certe canzoni rievocano ricordi di momenti piacevoli del passato". Ma protagonisti saranno soprattutto i più piccoli. Per loro sono previsti incontri con principesse Disney, Uomo Ragno e una full immersion tra i mattoncini Lego.

Tra gli ospiti uno dei più apprezzati costruttori Lego in Europa, Maurizio Lampis. Sarà anche l'occasione per presentare la Basilica di Bonaria realizzata con oltre 56mila mattoncini e otto mesi di lavoro.

"Un'occasione - ha detto l'assessore alle attività produttive Alessandro Sorgia - per far conoscere Cagliari anche fuori dalla stagione estiva. Stiamo pensando di rafforzare appuntamenti come questi per dargli una dimensione nazionale e anche internazionale". (ANSA).