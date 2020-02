Sartiglia: oggi il Gremio dei Falegnami

(ANSA) - ORISTANO, 25 FEB - Sartiglia, si chiude questa sera la giostra equestre di antiche tradizioni che si corre ogni anno nel centro storico di Oristano. Grande folla anche oggi con numerosi turisti giunti da tutto il mondo per assistere a una tra le più affascinanti manifestazione del Carnevale.

Oggi è il giorno dei Falegnami con il rosa e celeste che caratterizza il loro gremio. Grande protagonista su componidori Cristian Matzutzi. Sarà lui il capocorsa trasformato dopo l'attesa vestizione che ha preso inizio alle 12, in un "re per un giorno". Sul palco ha indossato prima la veste, ovvero camicia e su coiettu in pelle una sorta di corpetto, la maschera in legno color avorio sistemata da le massaieddas coordinate da da massaia manna, le camelie rosa e i guanti bianchi e per ultimo il velo e il cilindro. La giornata si è aperta come sempre con il Bando della Sartiglia letta da un araldo a cavallo scortato da tamburini e trombettieri.

Dopo l'affascinante rito della vestizione, nello spazio allestito dal Gremio dei Falegnami, senza toccare più terra, salirà sul cavallo per guidare la sfilata e gestire la corsa alla stella dando di volta in volta la spada ai cavalieri che in discesa da via Duomo tenteranno l'impresa di centrare la stella.

Ma prima spetta a lui cercare di centrarla prima con la spada e in ultimo con su stoccu.

Dopo la corsa alle stelle tutto il corteo dei cavalieri si trasferisce in via Mazzini per le famose acrobazie delle Pariglie. Corsa alla stella e Pariglie si chiudono con l'emozionante benedizione del Componidori con sa Pippia 'e Maju.

L'auspicio è quello di replicare il successo di domenica con il Gremio dei Contadini che ha conquistato ben 22 stelle, benaugurante per il raccolto agrario. (ANSA).