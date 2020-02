Coronavirus, il bilancio aggiornato dei contagi in Italia

Una sola persona è guarita: il ricercatore ricoverati a Roma, dove restano allo Spallanzani gli altri due casi: i due cittadini cinesi che sono stati i primi casi registrati in Italia.

Questa la situazione nel dettaglio: in Lombardia ci sono 212 casi; in Veneto 38; in Emilia 23; in Trentino 1, in Piemonte 3, in Toscana 2, nel Lazio 3 e in Sicilia 1.

Foto Agi.it

