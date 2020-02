Lutto nel mondo politico oristanese: è morto Carlo Granese

Grave lutto nel mondo politico oristanese: è morto all’età di 90 anni Carlo Granese. Già consigliere regionale per alcune legislature e vicesindaco di Oristano nella prima giunta comunale di centrosinistra, Granese è stato per anni uno dei massimi dirigenti provinciali del vecchio Partito comunista italiano, del Partito Democratico della Sinistra – Sinistra Federalista Sarda (dal 1991 al 1998) e dei Democratici di Sinistra (dal 1998 al 2007). Nel 2007 ha aderito al Partito Democratico.

Una camera ardente è stata allestita nel sala riunioni della vecchia federazione e attuale sede del circolo Pd, in via Canepa, a Oristano.

Carlo Granese è venuto a mancare proprio il martedì della Sartiglia, manifestazione di cui è stato per anni il medico ufficiale in pista.

Medico chirurgo, viene ricordato da migliaia di pazienti oristanesi e dei paesi della provincia come il “medico dei poveri”, sempre disponibile con chiunque avesse necessità di un suo intervento o di una sua consulenza (che spaziava dall’odontoiatria all’ostetricia, come spesso accadeva ai medici degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso). In quegli anni, infatti, ha assistito centinaia di donne oristanesi nel difficile momento del parto in casa.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.