Coronavirus, alzata guardia in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 25 FEB - "Speriamo di tenere il coronavirus fuori dai confini della Regione ma capisco che è difficile perché, come dicono i virologi, cercare di fermare un'epidemia è come cercare di fermare il vento, ma stiamo cercando di mettere in atto le misure che ci consentano di controllarne la circolazione". Lo ha detto l'assessore della Sanità della Regione Sardegna, Mario Nieddu, a margine di una conferenza stampa.

L'esponente della Giunta Solinas ha fatto anche il punto sull'allestimento della macchina di prevenzione in Sardegna. "E' oliata e a pieno regime - ha confermato - per quanto riguarda gli aeroporti abbiamo già provveduto a implementare i controlli, ora partiranno anche quelli sui porti". Quanto ai numeri di emergenza, l'assessore ha ricordato che oltre all'unico a livello nazionale, il 1500, l'Azienda per la Tutela della salute ne ha attivato un altro, il 3336144123, ma - ha annunciato - "presto ne attiveremo un altro: gli igienisti saranno a disposizione della popolazione 24 ore su 24".(ANSA).