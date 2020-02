Cagliari, aperte le iscrizioni per il corso di aspiranti guardie eco-zoofile

Un corso per aspiranti guardie eco-zoofile. Lo organizza il comitato provinciale dell’associazione Guardia Rurale Ausiliaria NO.G.R.A. L’iniziativa è rivolta a chi ama e rispetta l’ambiente e gli animali.

Per partecipare è necessario essere maggiorenni, aver conseguito almeno la licenza media inferiore, non aver riportato condanne penali ed essere residenti in provincia di Cagliari.

Il corso ha come obiettivo la formazione teorico-pratica di base per guardia zoofila volontaria. In dieci lezioni che si terranno il sabato pomeriggio, verranno affrontate temetiche inerenti la legislazione ambientale, sulle normative nazionali, regionali e comunali sulla tutela degli animali da affezione, sul contrasto al maltrattamento degli animali, sulla compilazione di verbali di accertamento.

Saranno impartite anche nozioni di primo soccorso. Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di frequenza e la richiesta alla prefettura di Cagliari del decreto di GPG al superamento dell’esame finale.

La sede del corso sarà in via Euro 17/a, nel quartiere La Palma a Cagliari. Le lezioni inizieranno sabato 7 marzo 2020.

L’attività di guardia zoofila viene svolta a titolo di volontariato.

Per informazioni si può contattare il comandante provinciale Ignazio Camedda al numero 3486924711 o scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

