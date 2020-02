Rogo doloso in un'azienda a Siniscola

Attentato incendiario nella notte in un capannone di 1500 metri quadri della società "Ittica Giosuè" nella zona industriale di Siniscola. Le fiamme, che hanno interessato alcune attrezzature da pesca, sono state domate solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola. Non ci sono dubbi sulla natura dolosa del rogo: i pompieri hanno accertato la presenza di tracce di liquido infiammabile nel locale. Sul osto una pattuglia della Polizia di stato che ha avviato le indagini.

Fonte: Ansa

