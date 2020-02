Fiori e piante: Curiosità e virtù

Fiori e piante, da sempre affascinano l'uomo, da questi trae ispirazione, usati come decorazione e ornamento, riprodotti fedelmente in svariati dipinti, fonte di ispirazione per i poeti, presenti addirittura sui capitelli delle colonne in stile stile corinzio. Fiori e piante continuano a decorare e abbellire i nostri giardini, gli interni delle nostre case e vengono regalati in occasioni particolari e non, presentati in svariate composizioni, accostando in modo gradevole i loro colori e le loro forme, vengono fatti arrivare, ora più che mai anche attraverso internet, grazie a dei siti specializzati come Fiori Colvin in grado di consegnare fiori a domicilio Roma e nel resto d'Italia in 24/48h. Inoltre è possibile la spedizione verso: Spagna, Portogallo e Germania.

Molti fiori vengono utilizzati in occasioni particolari, e hanno dei significati ben precisi nelle varie regioni e tradizioni, pensiamo ad esempio alle rose rosse utilizzate in tantissimi paesi per S.Valentino come gesto d'amore, l'alloro utilizzato per creare delle corone da indossare il giorno della laurea poichè già al tempo dei romani, sinonimo di virtù e saggezza, consacrato in nome di Apollo, dio del sole, della musica, della pittura, della poesia e della scultura, dunque considerato come importante emblema, indossata dai poeti e scrittori come Dante Alighieri e da tutte quelle persone considerate colte e sagge. Ultimo ma non meno importante esempio potrebbe essere il quadrifoglio, da molti tuttora considerato simbolo di buona fortuna a causa della sua rarità.

Secondo la tradizione irlandese, ogni foglia sarebbe il simbolo di una caratteristica diversa fortuna, più esattamente: la salute, l'abbondanza, il rispetto e l'amore; dal punto di vista spirituale rappresenterebbe gli stessi significati del trifoglio (credenze basate sulla triade, indicava sia il tempo, che la divinità, che l'equilibrio tra le varie energie: spirito, corpo e mente), con la quarta foglia che indica l'umanità o l'uomo.

Quindi oltre ai vari usi e significati attribuiti a fiori e piante, e al farci provare un esplosione di emozioni alla loro vista, molti di loro vengono coltivati per gli svariati benefici nel campo erboristico, come ad esempio la rosa canina, fonte di vitamina C, è quindi rinomata per il rinforzo delle difese immunitarie dell'organismo, le sue bacche contengono inoltre vitamine del gruppo K, A, B, polifenoli e olii essenziali.

Un'altra di queste è la Lavanda, parecchio diffusa nell'area mediterranea, usata da tempi antichissimi per profumare l'acqua con la quale ci si lavava, ed è tuttora usata all'interno di saponi, profumi e detergenti, ma anche come fragranza nei detergenti per la pulizia della casa.

Oltre tutto questo la lavanda offre anche benefici nel trattamento di disturbi della salute di lieve entità, essa è in grado di porre rimedio in modo naturale agli stati d'ansia grazie alle proprietà calmanti e rilassanti del linanolo, alle malattie da raffreddamento e ai piccoli problemi cutanei, ed è inoltre in grado di combattere l'insonnia e il mal di testa.

Diamo quindi sempre massima importanza e massimo rispetto a questi bellissimi e straordinari esseri viventi.