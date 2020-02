Rifiuti abbandonati sulla panoramica tra Villasimius e Castiadas: “Chi ha fatto tutto questo da quale virus è affetto?”

Uno tra i punti panoramici più famosi di tutto l’hinterland cagliaritano trasformato, ancora una volta, in una discarica a cielo aperto. Nella strada panoramica che collega Villasimius con Casitas, la piazzola di sosta prima del primo curvone viene utilizzata, purtroppo di frequente, per abbandonare rifiuti. L’ultimo caso oggi, come denunciano i bravissimi membri delle Guardie ecologiche della Sardegna: “Il personaggio che ha fatto questo da quale virus è affetto? Proprio un bel vedere! Per non conferire in discarica ha preferito abbandonare le macerie di qualche lavoretto lungo la panoramica Villasimius-Castiadas”, scrivono le guardie, impegnate tutto l’anno a difendere gli infiniti angoli naturali della Sardegna.

“Magari, mentre lo faceva, ammirava anche il panorama non rendendosi conto di essere affetto da stupidità cronica”.

