Cagliari, botte e furti al Santissima Trinità, “ospedale fuori controllo, sì al presidio di polizia”

“La situazione è ormai fuori controllo, quotidianamente assistiamo a aggressioni e furti all’interno del nosocomio. Apprezziamo le iniziative della Ats di rafforzare la vigilanza anche in Psichiatria, ma questo non basta. L’appello rivolto al Questore e al Prefetto affinché si ripristini un posto di polizia fisso, in tal modo – conclude Sarritzu- gli operatori e gli utenti si sentiranno più sicuri, questo servirà anche da deterrente per i male intenzionati . D’altra parte, oggi il Santissima Trinità rappresenta il più grande ospedale di Cagliari e merita le dovute attenzioni sotto l’aspetto della sicurezza, ma anche per quel che riguarda gli organici, considerando che gli operatori sanitari sono sottoposti a carichi di lavoro gravosi che mettono a rischio l’incolumità psico fisica degli stessi.

Fonte: Casteddu On Line

