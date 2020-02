Globicefalo spiaggiato in sud Sardegna

Un cucciolo di globicefalo, appartenente alla specie dei delfini, è stato trovato morto sua una spiaggia in località Portu Maga, nel territorio di Arbus, sud Sardegna. La scoperta è stata fatta da un pescatore. Sul posto sono arrivati gli uomini del Corpo forestale e gli esperti del Cres, il Centro di recupero del Sinis di tartarughe e mammiferi marini, che hanno subito prelevato l'esemplare morto. La carcassa è stata trasportata all'Istituto Zooprofilattico di Oristano per poter eseguire un'analisi necroscopica utile a stabilire le cause della morte e al campionamento di organi e tessuti.

Dai primi accertamenti svolti dai veterinari e dai biologi emerge un probabile edema polmonare come possibile causa del decesso. Il piccolo globicefalo, di sesso maschile, era nato probabilmente da pochi giorni: non aveva ancora i denti mentre era visibile un residuo di cordone ombelicale. "Il globicefalo è una specie appartenente ai delfinidi, vive in mare aperto a volte in branchi anche di 100 individui e si nutre quasi esclusivamente di calamari e totani - spiegano gli esperti del Cres - È una specie rara lungo le coste della Sardegna, per cui ha un enorme valore conservazionistico, e per questo il ruolo della Rete regionale è fondamentale".