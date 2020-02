Tragedia sulle strade della Sardegna, moto contro auto: un morto 

Ennesima tragedia sulle strade della Sardegna, stavolta a Olbia. Un 38enne, Andrea Bellu, è morto in seguito a un grave incidente avvenuto nel viale Aldo Moro. L’uomo, stando a una primissima ricostruzione, era a bordo di una moto insieme a un suo amico quando il loro mezzo si è scontrato violentemente con un’auto. Il guidatore dello scooter è rimasto ferito in modo grave ed è stato soccorso dal personale del 118. Il cuore del trentottenne, invece, ha purtroppo cessato di battere dopo pochi minuti. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Sassari, le Forze dell’ordine e la polizia Municipale. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dello schianto.

Fonte: Casteddu On Line

