Coronavirus, filo diretto tra cittadini e medici in Sardegna: “Telefonate se avete dubbi o sintomi sospetti”

Un numero di cellulare (3336144123) , attivo dalle otto alle venti, dal lunedì alla domenica, da comporre in caso di dubbi o sintomi sospetti. L’incubo Coronavirus ha portato la Regione Sardegna ad attivare una linea dedicata e diretta tra i cittadini e il personale sanitario. Chiunque può chiamare e ricevere rassicurazioni e informazioni dettagliate da parte di un team di operatori sanitari. Una scelta fatta anche, probabilmente, per cercare di bloccare il fiume di telefonate ai carabinieri e al 118. Infatti, la Regione inviata a comporre il 112 e il 118 “soltanto se strettamente necessario. Per informazioni generali contattare il 1500”.

Fonte: Casteddu On Line