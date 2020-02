Il mercato petrolifero europeo paga l’effetto coronavirus

Uno degli asset finanziari e dei beni che sta attraversando una fase piuttosto controversa è sicuramente il petrolio. Come abbiamo già potuto constatare durante la coda del 2019, c’è stata una insolita volatilità per questo bene, che rientra tra le materie prime o come vengono definiti in gergo tecnico i cosiddetti commodoties.

Malgrado il prezzo del greggio stia subendo delle sostanziali fluttuazioni, durante questo periodo, si tratta pur sempre di un prodotto su cui investire, può essere la mossa giusta del momento; scopriamo quali sono i trend odierni per quanto riguarda il prezzo del barile e tutte le informazioni utili al fine di conoscere meglio questo tipo di prodotto.

La crisi per i titoli che riguardano il mercato petrolifero

Come spesso avviene quando un bene come il petrolio va in crisi, in termini di mercato e di valore, ce n’è sempre uno che ne trae beneficio. In questo momento in cui la volatilità risulta essere elevata anche per il forex, sembra trarne vantaggio il bene dell’oro, sia per quanto riguarda il valore della materia prima, ma anche in termini di titolo azionario del bene.

Stiamo attraversando un momento delicato, legato principalmente agli effetti del Covid 19 noto anche come coronavirus, che sta avendo effetti evidenti sia sui mercati azionari europei, sia su quelli asiatici, dove però ha influito in maniera costante già da qualche settimana.

Proprio sui mercati asiatici oggi soffia un vento rialzista per quanto concerne il prezzo di listino dell’oro; di conseguenza il mercato petrolifero continua ad avere un trend ribassista e di preoccupazione, per gli investitori. Un momento delicato quindi, dove però è possibile trarne vantaggio per chi decidesse di fare trading con il petrolio specialmente ora che il Brent, titolo di riferimento per il mercato europeo, ha perso ben 3 punti percentuali, così come è accaduto anche per il West Texas Intermediate, titolo Usa che è sceso di 3,4 punti percentuali.

Che cosa potrebbe accadere per il settore petrolifero ora

La settimana si apre, come era auspicabile, con un profondo rosso, visto che le borse europee stanno subendo in questo momento l’effetto domino scaturito dall’allarme coronavirus, che si propaga in Italia così come negli altri Paesi europei, dopo una fase attendista in cui comunque i mercati avevano già mostrato segnali di cedimento a livello strutturale. In particolare il settore petrolifero risente del calo repentino di domanda per quanto riguarda la Cina.

E’ facilmente intuibile quale potrà essere il drive del momento, con il petrolio che andrà presto a toccare la linea di resistenza, ma in teoria potrebbe scendere ancora di altri 2-3 punti percentuali, nonostante i provvedimenti siano già stati varati, da parte dell’OPEC che ha già effettuato delle misure a tutela del proprio mercato.

Gli effetti del coronavirus, tuttavia non hanno ancora avuto una ripercussione sui titoli tecnologici, che stanno viaggiando con il vento in poppa già dalla seconda metà del 2019, cosa che dovrebbe proseguire anche durante questa prima fase del 2020.

Per quanto riguarda il trading con il petrolio, la fase ribassista potrebbe favorire un atteggiamento di speculazione da parte di broker e di investitori che puntano su questo tipo di mercato, con un forte rischio di volatilità e di instabilità finanziaria.

Come si dice in gergo tecnico, è il momento dei falchi, visto che proprio in questi frangenti è possibile speculare e capitalizzare al massimo, sia per un trend positivo, come quello dell’oro o dei titoli tecnologici, sia per quanto riguarda le altre materie prime, come il petrolio e il prezzo di listino del barile del greggio, che potrebbe ancora scendere già durante i prossimi giorni, se si dovesse assecondare questa tendenza, già ribassista in questo periodo dell’anno, coronavirus a parte.