Quartu, lavori di riparazione alla condotta di Capitana: rubinetti a secco mercoledì, ecco dove

Per mercoledì 26 febbraio 2020 i tecnici di Abbanoa hanno in programma un intervento di manutenzione nell’acquedotto Sud-Orientale nel litorale di Quartu Sant’Elena. I lavori riguarderanno un tratto di condotta nei pressi dell’incrocio tra la litoranea per Villasimius e via S’Arrizzolu Saliu a Capitana. Dalle 8 alle 17 sarà necessario sospendere l’erogazione idrica alle utenza lato mare tra via del Transatlantico e Is Mortorius.

Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare la riapertura dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

