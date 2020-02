Cagliari, “camera del Ss. Trinità piena di formiche riaperta prima della disinfestazione”

Chiusa per presenza di formiche e riaperta, tre giorni fa, per ospitare un paziente. Peccato che, a quanto pare, nel frattempo nessuno avesse disinfestato la camera. L’ultimo sos dall’ospedale cagliaritano di Is Mirrionis non riguarda aggressioni o furti, ma la presenza, decisamente sgradita, di animali, nel reparto di Psichiatria 1, spesso finito al centro delle polemiche per i numerosi casi di infermieri e Oss picchiati. C’è una dettagliata denuncia, già inviata dalla Fials al direttore dell’ospedale: “Il 22 febbraio è stata riaperta una camera precedentemente chiusa dagli operatori per presenza di formiche e in attesa di essere disinfestata. È stato quindi assegnato un nuovo letto a uno dei pazienti, nonostante ci fosse ancora il cartello che segnalasse la chiusura della camera”. E, una volta dentro, ecco l’amara sospresa: formiche ovunque. “Sugli arredi, sul letto e sul comodino”, denuncia Paolo Cugliara. “Gli operatori hanno fatto bene a chiuderla, ma chi è che ha dato disposizioni sulla riapertura” e, soprattutto, “perché non sono state rispettate le norme igienico sanitarie?”. Domande, quelle del sindacalista, in attesa di risposta dai piani alti dell’ospedale. FOTO: Immagine simbolo

Fonte: Casteddu On Line