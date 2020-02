Daniela Masia nuova presidente delle Acli provinciali: primato di genere a Oristano

Il

XIV Congresso delle Acli Provinciali di Oristano si è chiuso con un primato assoluto

su

base

regionale:

l’elezione a presidente di Daniela Masia, prima donna a ricoprire questo prestigioso incarico

in

Sardegna

all’interno

delle Associazioni Cristiane dei lavoratori italiani.

Laur

eata

in filosofia con specializzazione in pratiche filosofiche,

Masia

è

operatrice linguistica e culturale

qualificata,

esperta

nella formazione e nella do

cenza

di lingua e cultura sarda,

nonché

responsabile

didattica

per Istituto di studi e ricerche “Camillo

Bellieni

”

di Sassari

.

Nelle

Acli provinciali di Oristano ha già ricoperto il ruolo di vicepresidente

,

mentre

è

stata per due v

olte

consigliera

nazionale dell’associazione e del Coordinamento donne n

azionale

,

componente del direttivo

con

delega all’istruzione e alla cultura.

Proprio

a Oristano lo scorso dicembre, in qualità di d

irigente

delle Acli Sardegna (

componente

di

pre

sidenza

con delega alla cultura), aveva

svolto

un ruolo di primo piano nell’organizzazione dell

a

XXX

edizione

del concorso di Poesia

indetto

dall’associazione,

che

ha goduto grande successo di pubblico

anche

grazie al

l’introduzione

di tante

interessanti

novità

come la maratona linguistica

.

Nel

suo intervento programmatico, la neo-presidente

ha

sottolineat

o

l’importanza de

lla

tutela dei bisogni

delle

famigl

ie,

a

necessità di

attenzione

verso l’istruzione

e

la formazione

,

la vigilanza

contro

la

dispersione

scolastica

,

causa di un

impoverimento

culturale e lavorativo

.

Quindi la necessità di politiche

di

genere e lotta contro ogni forma di violenz

a,

discriminazione, ingiustizie ed

emigrazione.

Ad

accompagnare

Daniela

Masia nel direttivo per i prossimi anni saranno Giuliano Oliva in qualità di vice

presidente

e segretario amministrativo, Elisabetta

Fenu

per

il

S

ervizio

civile, Franceschino

Onnis

con

l’incarico

di vice

pres

idente

icario

e Vita cristiana,

il

presidente uscente

Carlo

Tortora

con

il nuovo

ruolo

di

segretario

generale, Francesca Marras

per

le tematiche di genere e Maurizio

Atzeni

per

le

relazion

i

con

le

associazioni

di volontariato.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.