Brigata Sassari, monumento in città

Il sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, ha inaugurato il monumento alla Brigata Sassari, in piazza Castello, davanti alla sede del comando e del Museo storico. Ad accogliere il rappresentante del Governo è stato il generale Andrea Di Stasio, comandante della Brigata. Le note del "4 maggio" suonate dalla banda dei Dimonios hanno accompagnato il taglio del nastro con un'arboresa, tipico coltello sardo. Il sottosegretario ha ricevuto gli onori militari dal picchetto del 152/o reggimento Fanteria in una piazza gremita di persone. Il monumento realizzato in granito donato dal comune di Alà dei sardi, è stato eretto da una squadra del 5° reggimento genio guastatori di Macomer ed è formato da un basamento di parallelepipedo con una colonna sovrastante e un inciso che onora i militari: "Solo chi ha conosciuto la durezza del suolo e l'asprezza della terra può ammirare la bellezza del Cielo".

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.