Fratelli scomparsi: Ris al lavoro

(ANSA) - CAGLIARI, 24 FEB - Sono fissati per domani gli accertamenti tecnici irripetibili dei carabinieri del Ris di Cagliari sui guanti e altri reperti recuperati nel corso delle indagini sulla scomparsa di Massimiliano e Davide Mirabello, i due fratelli di 35 e 40 anni di origine calabrese, spariti da Dolianova il 9 febbraio scorso: la Procura ha aperto un'inchiesta per duplice omicidio. Alle verifiche parteciperanno i consulenti nominati dai difensori di Joselito e Michael Marras, padre e figlio, vicini di casa dei Miraballo, i soli al momento iscritti nel registro degli indagati. I due, che si sono da subito professati innocenti, sono rappresentati dagli avvocati Maria Grazia Monni e Patrizio Rovelli. Ci sarà, molto probabilmente, anche l'esperto indicato dall'avvocato Salvatore Sorbilli, che tutela la famiglia degli scomparsi. È previsto invece per mercoledì 26 l'accertamento degli specialisti del Ris sulla Fiat Panda sequestrata a Joselito Marras. Sono intanto riprese all'alba le ricerche dei due fratelli: coinvolti i carabinieri della compagnia di Dolianova e del Nucleo investigativo di comando provinciale di Cagliari, i Cacciatori di Sardegna, i militari del Nono Battaglione, le unità cinofile e molecolari, con la collaborazione dei vigili del fuoco e dei loro sommozzatori. Vengono scandagliati pozzi e laghetti, ispezionate porcilaie e case abbandonate, passate palmo a palmo le campagne di Dolianova, ma al momento dei due non c'è alcuna traccia.(ANSA).

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.