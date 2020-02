Martedì nero in Sardegna, stop 26 voli

Sarà un martedì nero per il trasporto aereo in Sardegna a causa degli scioperi dei controllori di volo e dell'intero settore proclamati dai sindacati per l'intera giornata del 25 febbraio. Nonostante le fasce garantite dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21 sono 26 i collegamenti aerei di Alitalia cancellati da e per i due scali sardi di Alghero e Cagliari (L'aeroporto di Olbia è chiuso sino al 13 marzo per i lavori di allungamento della pista) e gli hub nazionali di Roma e Milano. L'astensione dal lavoro si intreccia anche con la vertenza Air Italy, messa in liquidazione lo scorso 11 febbraio: i sindacati stanno organizzando nuove forme di protesta a Olbia, Malpensa e Fiumicino.

Nel frattempo oggi sono stati soppressi quattro voli: due per Alghero e due in arrivo a Cagliari. Il 25, invece, sarnno 21 i collegamenti non effettuati: sette per la tratta Cagliari-Roma e viceversa, altrettanti sulla Cagliari-Milano e viceversa, quattro sulla Alghero-Roma e viceversa e tre sulla Alghero-Milano e viceversa. Solo uno, invece, il volo che non partirà il 26 da Cagliari alla volta di Milano, per effetto dell'astensione del giorno precedente.

Sul sito dell'ex compagnia di bandiera è possibile consultare la lista dei voli cancellati e verificare le opzioni sulla base del piano straordinario approntato dal vettore.