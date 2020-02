Air Italy, sit-in lavoratori a Sassari

Nuovo presidio, stavolta a Sassari per i lavoratori Air Italy, che sono in sit-in all'emiciclo Garibaldi. I dipendenti della compagnia aerea in liquidazione sono arrivati nel capoluogo del nord Sardegna sperando di poter incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che, invece, ha rinviato la sua visita in città per un abbassamento della voce. Alle 13,30 una delegazione sarà ricevuta dalla prefetta Maria Luisa D'Alessandro. "Cercheremo di rappresentare il disagio di 1450 lavoratori ma non solo - spiega Mirko Idili della Cisl Gallura - perché c'è un indotto di migliaia di persone, un intero sistema economico, che attende con apprensione una soluzione alla vertenza Air Italy".