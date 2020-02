Avvio pesante per Piazza Affari dopo il boom di contagi da coronavirus nel Nord Italia e le misure restrittive prese dalle autorità: il Ftse Mib apre in calo del 3,4% a 23.930 punti. Per l’All share il calo è del 3,61% a 25.943 punti.

Oggi il Financial Times aveva annunciato il rischio nel suo titolo di apertura: per i mercati, il problema del coronavirus “non è più un problema esclusivamente asiatico”. Citando le parole di Robert Carnell, capo economista dell’Asia-Pacifico presso ING, il quotidiano finanziario ha riassunto i primi orientamenti del mercato in una settimana che si preannuncia turbolenta a causa dei timori per il coronavirus. Continua a leggere su https://www.agi.it/economia/news/2020-02-24/coronavirus-borsa-7189108/ L'articolo Coronavirus, crolla la Borsa a Milano: intanto sale a quattro il numero delle vittime proviene da Casteddu On line.

Fonte: Casteddu On Line