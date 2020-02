Cagliari, 37enne arrestato dalla polizia per evasione

Vista l’evidente evasione, i poliziotti lo hanno tratto in arresto e, terminati gli atti di rito, lo hanno riaccompagnato presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.

Palla, alla vista della Volante, è immediatamente scappato per le scale del condominio per sfuggire al controllo degli agenti, ma è stato bloccato all’interno del suo appartamento ansimante e con indosso una maglietta di diverso colore.

Gli operatori hanno riconosciuto uno dei due uomini in Daniele Palla, 37enne cagliaritano, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per spaccio di droga.

E’ avvenuto ieri pomeriggio: un equipaggio della Squadra Volante ha notato, all’interno di un cortile condominiale aperto in via Premuda, due persone ben note alle forze dell’ordine che chiacchieravano seduti sulla scalinata del palazzo.

Fonte: Casteddu On Line

