Coronavirus, quarta vittima a Bergamo: è un anziano di 84 anni

I casi di coronavirus in Italia sono 155, comprendendo anche quattro i decessi e un guarito. Nel dettaglio regionale, abbiamo: 112 in Lombardia (con tre decessi), 22 in Veneto (con un decesso), 9 in Emilia Romagna, 6 in Piemonte, 3 in Trentino Alto Adige e 3 nel Lazio (con un guarito).

