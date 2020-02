Chia, fiamme alte in una villetta: i carabinieri salvano una persona anziana. Momenti di paura nella notte a Domusdemaria per un incendio in una villetta in via Carducci, che ha interessato il piano terra. Una persona anziana è stata portata all esterno dai carabinieri arrivati sul posto prima dell’arrivo della squadra dei vigili del fuoco intervenuti prontamente. In corso anche la bonifica degli ambienti con l’evacuazione del fumo.

