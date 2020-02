Coronavirus e Sardegna, nuova ordinanza di Solinas: “Speciali controlli di sicurezza in tutti gli aeroporti sardi per ogni passeggero”

l Presidente della Regione Christian Solinas ha emesso nel pomeriggio una nuova ordinanza contenente ulteriori misure a tutela della salute pubblica per contrastare con ogni mezzo possibile la diffusione del COVID-19 sul territorio regionale. L’ordinanza riguarda i controlli e le disposizioni di sicurezza negli aeroporti e nei porti dell’Isola, che saranno attuati nei confronti di tutti i passeggeri provenienti da qualsiasi scalo. I nuovi sistemi di controllo sono già operativi da oggi e sono attuati dalle autorità sanitarie e dalla Protezione Civile in collaborazione con associazioni di volontariato. Il Presidente Christian Solinas è in contatto con la Protezione civile e l’Assessorato della Sanità, e segue personalmente lo svolgimento delle operazioni.

Fonte: Casteddu On Line

