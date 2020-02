Donna originaria di Maracalagonis cade vicino alle cascate di Nurallao: Interviene l'elisoccorso

Brutto incidente per una settantenne di Maracalagonis

questo pomeriggio vicino alle cascate di Nurallao, nel parco di Funtana Is Arinus.

La donna era impegnata in una visita alle cascate con il marito e la figlia

quando improvvisamente è scivolata, è caduta in un piccolo dirupo e ha battuto la testa.

Un medico e gli agenti del Corpo Forestale della stazione di Laconi

hanno prestato i primi soccorsi alla settantenne, trasportata poi con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari con alcune ferite al viso e alla testa e con codice rosso. Ma, per fortuna, non è in pericolo di vita.

L'elicottero è atterrato in un terreno vicino alle cascate per prelevare la donna.

Fonte: L'Unione Sarda