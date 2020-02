Sartiglia: 22 le stelle centrate

(ANSA) - ORISTANO, 23 FEB - Poteva essere una Sartiglia da incorniciare quella che si è chiusa questo pomeriggio a Oristano con un bilancio di 22 stelle colte dai cavalieri lanciati al galoppo sulla pista di via Duomo e una prestazione eccezionale de su Cumponidori Ignazio Lombardi.

Lui, la stella l'ha presa due volte, prima con la spada, poi anche con lo stocco mandando in visibilio gli organizzatori del Gremio dei Contadini e le migliaia di spettatori che hanno assistito alla giostra. Troppe però, più di 80, le discese alla stella concesse dal capo corsa ai cavalieri. La conseguenza è stata che non è rimasto tempo sufficiente per portare a termine prima che facesse buio le spettacolari pariglie acrobatiche che chiudono tradizionalmente la giornata di festa sulla pista di via Mazzini. E la decisione di continuare comunque nonostante il buio ha portato ad un brutto incidente, con la caduta di un cavaliere che è stato colpito al torace da uno zoccolo di uno dei cavalli della pariglia.

Il cavaliere è stato immediatamente soccorso dal personale medico dell'ambulanza di servizio e trasportato all'Ospedale San Martino. Le sue condizioni non sarebbero comunque particolarmente gravi.

A quel punto, le pariglie che oggi erano davvero da applausi, sono state interrotte definitivamente. (ANSA).