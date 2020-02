Cade un cavaliere. Pariglie chiuse dopo una lunga interruzione

Grave incidente a Oristano al termine della giornata di Sartiglia

La caduta di un cavaliere, Salvatore Montisci, ha chiuso purtroppo in modo poco felice la corsa a pariglie, lungo la via Mazzini, a Oristano, nella domenica della Sartiglia del Gremio dei contadini. Montisci è caduto da cavallo mentre cercava di eseguire la coreografia con i suoi compagni, Bernardino Ecca e Alessio Falchi. Un trio conosciuto in città per la bravura dimostrata nelle edizioni passate.

Il cavaliere si è accasciato a terra e subito sono giunti i soccorsi del servizio 118. Anche i compagni di pariglia sono tornati indietro per accertarsi delle sue condizioni di salute. Dopo quasi venti minuti Salvatore Montisci è stato caricato in ambulanza e trasportato all’ospedale San Martino di Oristano.

In precedenza un altro cavaliere era stato portato via con l’ambulanza. Si tratta di un componente della pariglia di Marco Cardias, Francesco Serra e Marco Serra. In questo caso il cavaliere si era subito rialzato dopo una caduta in via Mazzini, ma successivamente il medico ne ha disposto il trasporto al Pronto soccorso per un sospetto trauma cranico.

Domenica, 23 febbraio 2020

L'articolo Cade un cavaliere. Pariglie chiuse dopo una lunga interruzione sembra essere il primo su LinkOristano.it.