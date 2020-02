Coronavirus, terzo morto in Italia: la vittima è una donna di Cremona. Intanto i casi di contagio in Italia sono 112, 17 persone si trovano in terapia intensiva. Il secondo morto in Lombardia, una donna, era ricoverata nel reparto di Oncologia a Cremona: era malata anche di tumore. In Lombardia si moltiplicano le precauzioni mentre in Veneto è stato annullato il Carnevale a Venezia oltre alle gare sportive in programma oggi, compresa quella del Cagliari a Verona.

