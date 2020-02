Air Italy, chiesto incontro con Mattarella

La protesta dei dipendenti di Air Italy invade i campi di calcio e chiede udienza al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nel pomeriggio i lavoratori della compagnia aerea in liquidazione erano allo stadio "Bruno Nespoli" di Olbia per la partita del campionato di serie C Olbia-Pistoiese. I calciatori delle due squadre sono scesi in campo indossando la maglietta bianca con la scritta "Salviamo Air Italy".

Lunedì mattina, invece, una delegazione dei dipendenti sardi della compagnia sarà a Sassari in occasione della visita del Capo dello Stato (che presenzierà all'inaugurazione dell'Anno accademico dell'Università sassarese). I manifestanti organizzeranno un presidio e chiederanno udienza al presidente Mattarella per portare alla sua attenzione il dramma delle 1.450 persone che perderanno il lavoro, 600 circa in Sardegna.