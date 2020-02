Bella Sartiglia: ventidue stelle e una grande prova de “su componidori”

Terza stella per Paolo Soddu. A seguire Anthony Maccioni, Luca Murtas, Andrea Solinas, Salvatore Montisci, Gianfranco Manunza. Decoma stella per Emanuela Colombino, la prima e unica amazzone ad aver avuto successo oggi in via Duomo. Dopo di lei, l’undicesima stella di Marco Serra, poi a centro Danilo Casula, Nicola Figus, Daniele Ferrari, Salvatore Aru, Michael Casula, Angelo Massidda, Paolo Pippia, Paolo Falchi e ventesima stella per Federico Fenu.

Ventidue stelle infilzate e una bellissima festa alla Sartiglia corsa questo pomeriggio a Oristano per iniziativa del Gremio dei contadini. Il primo a fare centro è stato su componidori Ignazio Lombardi, il protagonista della serata, che ha fatto centro anche su stoccu e che ha ottenuto così la stella d’oro, mandando in visibilio Gremio e spettatori.

Fonte: Link Oristano

