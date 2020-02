Coronavirus, stop al Carnevale di Venezia e scuole chiuse in Veneto: i contagiati in Italia sono oltre 130

Cresce ancora il numero dei contagiati dal coronavirus Covid-19 in Italia: sono già più di 100 (132 ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. Tremila i tampioni effettuati per lo screening) e il virus è arrivato anche a Venezia, dove si è deciso di sospendere il Carnevale. Le ultime dal nostro giornale partner Quotidiano.net: “Positivo un 17enne residente in un paese della Valtellina che studia all’istituto agrario di Codogno. Venerdì dopo essere tornato a casa ha iniziato ad avere la febbre e gli è stato fatto il tampone all’ospedale di Sondrio. A Monza c’è un ricoverato in rianimazione. Positivo anche un paziente al San Raffaele di Milano : per ora l’attività dell’ospedale va avanti. E l’Italia si blinda sempre più: Lombardia e Veneto hanno chiuso le scuole e sospeso tutti gli eventi”.

Fonte: Casteddu On Line

