Sarroch, in arrivo la cittadella sportiva: ecco i nuovi campi da tennis

Ecco i nuovi campi da tennis a Sarroch. E’ imminente il completamento del primo lotto funzionale (investimento da un milione di euro) della nuova cittadella sportiva nella zona di San Giorgio. Già pronti i due campi in green set che saranno presto disponibili per gli appassionati di tennis.

A disposizione anche i nuovi spogliatoi e un efficiente impianto di illuminazione notturna. La seconda fase di progettazione (per altri 1,5 milioni di euro) è già stata aggiudicata e permetterà di completare l’intero complesso sportivo. Sarà un’occasione utile anche per una verifica puntuale delle prescrizioni del PAI della zona, con un possibile collegamento con il primo lotto del canale di guardia a protezione del centro abitato già aggiudicato. L’obiettivo del Comune è quello di realizzare un vero e proprio polo sportivo e culturale.

«Con il secondo lotto funzionale della cittadella verrà potenziato di un altro campo polivalente per ulteriori attività sportive, mentre un anfiteatro all’aperto polifunzionale completerà l’offerta », annuncia il vicesindaco di Sarroch Andrea Guiso, «dando vita a un mix di attività sportive e culturali che si sommano all’ampio ventaglio di opzioni che i cittadini hanno a disposizione e che fanno di Sarroch un punto di riferimento importante di tutto il circondario. Un obiettivo che l’amministrazione comunale ha ritenuto prioritario nella propria azione amministrativa è quello di misurarci con le richieste sempre più impegnative che ci giungono dai nostri cittadini per trasformarle in azioni concrete. Le nuove infrastrutture », conclude, «saranno presto disponibili per migliorare i momenti di aggregazione. Nello sport come nella cultura ».

Fonte: Casteddu On Line