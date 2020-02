Coronavirus, Nursing Up: “Vicini agli infermieri in prima linea nelle strutture sanitarie della Sardegna”

Il Nursing Up, sindacato degli Infermieri Italiani e delle professioni sanitarie, esprime vicinanza e sostegno a tutti i colleghi infermieri e professionisti della salute che in queste ore con grandissima abnegazione e grande professionalità stanno affrontando in molte regioni questa problematica situazione, mettendo tutte le loro capacità e anche il rischio per la loro salute al servizio della comunità e dei pazienti.

Chiediamo nel contempo alla Regione Sardegna di garantire al personale sanitario tutte le tutele previste dalla legge, di informarlo adeguatamente e di vigilare sulla corretta e tempestiva applicazione dei protocolli messi a punto dal Ministero sulle misure di alto contenimento e sulla loro sicurezza, adottando tutte le misure necessarie a tutelare la salute del professionista e del cittadino.

Invitiamo poi la popolazione a non cedere nell’allarmismo, a non sovraffollare il Pronto Soccorso, ma in caso di necessità ad affidarsi alle procedure previste per questi casi, unica ed efficace strategia per circoscrivere l’emergenza.

E’ attivo presso il Ministero della salute un numero dedicato, il 1500.

Tutelare il professionista che aiuta i pazienti ed è sempre in prima linea è il primo passo per rendere efficace il piano di intervento per arginare il contagio da Coronavirus.

Vogliamo ricordare inoltre che il datore di lavoro è obbligato, tra l’altro, a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro; disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, inclusi i rischi riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari; prendere le misure appropriate affinché i lavoratori ricevano, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, tutte le informazioni necessarie; consultare i lavoratori e/o i loro rappresentanti e permettere la loro partecipazione in tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute durante il lavoro; determinare le misure protettive da prendere e, se necessario, l’attrezzatura di protezione da utilizzare; prendere le misure necessarie in base ai principi generali in materia di prevenzione.

I colleghi infermieri, come sempre, sono pronti per questa difficile prova, a loro va tutta la mia vicinanza per le difficoltà che vanno ad affrontare.

In queste ore deve avere la meglio la serietà e la concretezza, senza allarmismo e senza panico, in caso di necessità i cittadini potranno contare su personale preparato ed addestrato al meglio.

