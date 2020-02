Coronavirus, superati i 100 contagi in Italia: stop a calcio, scuole e musei nelle zone a rischio

Sono stati superati i 100 i contagi totali in Italia, comprendendo i due decessi (uno in Veneto e uno in Lombardia) e la persona guarita (dimessa oggi dallo Spallanzani di Roma).

Intanto si è scoperto che il presunto paziente zero non è mai stato infettato. Per arginare l'emergenza coronavirus il governo ha emesso un decreto legge che impedisce di entrare o uscire dagli 11 comuni focolaio, dove sono sospese tutte le attività lavorative e scolastiche. Ecco cosa prevedono le nuove misure: divieto di allontanamento e di ingresso nelle aree "focolaio" del virus con sanzioni penali per chi viola le prescrizioni. Stop alle gite scolastiche, sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche – inclusa la partita Verona-Cagliari – quarantena per tutti coloro che sono stati in contatto con casi confermati del virus. Chiusura di scuole, negozi e musei. Stop a concorsi, attività lavorative degli uffici pubblici, limitazione per la circolazione di merci e persone.

