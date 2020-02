Mancata quarantena dalla Cina, Ricciardi (Oms): “Forte rischio epidemia in Italia, due settimane per sapere”

“C’è il forte rischio che i focolai” di coronavirus in Italia “diventino un’epidemia. Lo sapremo tra due settimane”: lo ha affermato Walter Ricciardi, ordinario di Igiene alla Cattolica e membro del consiglio esecutivo dell’Oms, in un’intervista alla Stampa. “Paghiamo il fatto di non aver messo in quarantena da subito gli sbarcati dalla Cina“, ha lamentato Ricciardi, “abbiamo chiuso i voli, una decisione che non ha base scientifica, e questo non ci ha permesso di tracciare gli arrivi, perché a quel punto si è potuto fare scalo e arrivare da altre località”.

