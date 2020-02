Italia, dal “nessun allarme” ai primi morti: il coronavirus tappa per tappa

È il 31 dicembre del 2019 quando la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) segnala all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) alcuni casi di polmonite a Wuhan, città della provincia cinese di Hubei. La maggior parte dei casi aveva un legame epidemiologico con il mercato all’ingrosso di frutti di mare e animali vivi di Huanan Seafood. Crescono i timori per questo misterioso virus cinese . Ogni giorno aumenta il numero dei casi, anche perché l’epidemia diffonde da Wuhan ad altre grandi città. La malattia viene rilevata anche a Pechino, Shanghai e Shenzhen ma si segnalano casi anche in Giappone, Thailandia e Corea del Sud.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.