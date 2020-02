Emergenza Coronavirus in Italia: non si gioca Verona-Cagliari, si fermano tre partite di serie A. Il premier Conte ha annunciato il provvedimento deciso dal ministro Spadafora: non si giocano Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria. La squadra di Maran dunque domani non giocherà a causa dell’allarme nel Nord Italia per i contagi del virus. Conte ha spiegato che “il ministro Spadafora ha già annunciato la determinazione a sospendere tutte le attività sportive programmate per domani in Veneto e in Lombardia”

