Nessun Coronavirus in Sardegna: tampone negativo per il paziente a Carbonia

CARBONIA.

Tampone negativo: il paziente di San Giovanni Suergiu non è stato infettato dal coronavirus.

La sua è una broncopolmonite di altra origine.

Rientra insomma l'allarme generato oggi 22 febbraio dal ricovero di una persona

che aveva una broncopolmonite

ma senza altri sintomi che potessero far pensare al coronavirus.

In via precauzionale l'apparato sanitario del Sirai ha avviato le procedure per un isolamento temporaneo,

in attesa che si accertasse l'origine esatta della complicanza influenzale del paziente.

Fonte: La Nuova Sardegna