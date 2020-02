CONFERMATA LA SFILATA DI CARNEVALE DI CARBONIA: FALSO ALLARME CORONAVIRUS

La Sindaca di Carbonia, Paola Massida in un post su Facebook smentisce le voce sull'annullamento del Carnevale a Carbonia

Ecco il Post:

In relazione alle preoccupazioni manifestate dai nostri concittadini sul rischio da Coronovirus, mi preme rassicurare e tranquillizzare tutti.

Stanno girando nei social fake news e messaggi audio assolutamente infondati.

Il caso che ha attivato il protocollo di sicurezza al Pronto Soccorso di Carbonia -previsto per tutti i casi di malattie respiratorie - è solo uno e riguarda un cittadino di San Giovanni Suergiu.

Il Pronto Soccorso è rimasto chiuso solo un paio d’ore e ha riaperto al pubblico.

I sindaci di tutto il territorio non hanno ricevuto nessuna disposizione dalle autorità sanitarie

e da quelle di protezione civile di attivare ulteriori azioni di sicurezza.

Smentisco in maniera categorica, e provvederò ad inoltrare denuncia alle autorità competenti , gli autori delle false notizie che stanno circolando sulla presenza di due casi di Coronavirus a Carbonia e dell’annullamento della sfilata di Carnevale di domani.

La sfilata di Carnevale prevista a Carbonia per domani si farà, come si è fatta quella di Iglesias questo pomeriggio.

Chi crea inutile allarmismo e genera terrore collettivo ne risponderà davanti alle autorità giudiziarie.

Invito tutti quanti mi hanno scritto, telefonato e che in Facebook chiedono rassicurazioni a non dar credito a queste voci infondate e a stare tranquilli.

Oggi sono state adottate delle misure precauzionali, giuste e legittime per arginare ogni pur minimo rischio o pericolo, che ad ora è fugato in quanto risulta che gli esiti delle analisi sono negative.

Confermo il regolare svolgimento del “Carnevale di Carbonia”, e vi aspetto, a partire dalle ore 15, a festeggiare in maschera per le vie della città.