Sardegna, caso Coronavirus: “La Regione pubblichi subito le raccomandazioni da seguire per eventuali contagi”. Lo dichiara Gianfranco Angioni del sindacato Usb Sanità: “L’assessore alla Sanità della Regione Sardegna pubblichi urgentemente le raccomandazioni che devono essere adottate qualora si presentassero ai pronto soccorso persone che potrebbero essere state contagiate dal Coronavirus, che chiariscano questi punti; Nei pronto Soccorso si sono predisposte delle zone filtro ? Il personale sanitario e tecnico è stato formato per il rischio specifico ? Sono stati predisposti dei fondi specifici regionali per il personale che dovrebbe far fronte a questa emergenza o si pensa di sopperire con lo straordinario? Se fossero contagiati dei bambini quali sono gli ospedali coinvolti? Le ditte in appalto per le lavoratrici e i lavoratori stanno predisponendo tutte le misure di tutela e valutando i rischi specifici?”

