Scontro nell'Oristanese, muore 87enne

Un uomo è morto e la moglie è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto in una curva della Statale 292 all'altezza della pineta di Is Arenas. La vittima è un pensionato di Cuglieri, Antonio Giuseppe Moretti, 87 anni; la moglie, invece, è stata trasferita all'Ospedale San Francesco di Nuoro con un elicottero del 118.

L'anziano era al volante di una Peugeot 105 che si è scontrata con una Ford Fiesta sulla quale viaggiavano quattro giovani che sono stati accompagnati all'Ospedale San Martino di Oristano per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di legge e i Vigili del fuoco. Il traffico sulla Statale è stato interrotto per alcune ore. Secondo i primi accertamenti lo scontro sarebbe avvenuto a causa di una invasione di corsia da parte di una delle due vetture coinvolte nell'incidente.