Sartiglia: telecamere, metal detector e due nuovi varchi per le pariglie

Nè biglietto nè un tagliando, il conteggio del pubblico per la Sartiglia 2020 sarà realizzato attraverso portali dotati di telecamera che conterà le persone in entrata e in uscita. Un sistema moderno, utilizzato già in molte manifestazioni e negli stadi, che permette di ridurre le lunghe code createsi l’anno scorso con l’utilizzo del ticket. Per l’accesso alle Pariglie anche un’ulteriore novità: due nuovi varchi d’acceso, in vico Mazzini e in via Solferino.

I nuovi sistemi di controllo sono stati presentati dal direttore tecnico della Fondazione Oristano, Filippo Uras, alla conferenza stampa della Sartiglia 2020, che si è tenuta ieri in municipio.



I portali, larghi due metri e mezzo e altri 3, verranno installati complessivamente in 15 punti; 6 per la corsa alla stella e 9 per le pariglie: 2 in Piazza Manno, 1 in via Crispi, 1 in via Ciutadella de Menorca, 1 in via Eleonora, 1 a San Francesco, 1 in Piazza Roma, 2 in via Serneste, 1 a Portixedda, 1 in via Solferino, 1 in Piazza Mariano, 1 in via Mariano IV, 1 in vico Mazzini, 1 in via Figoli.

Nei punti di accesso saranno effettuati controlli con il metal detector.

Dal Comune di Oristano il consiglio di presentarsi comunque al varco con ampio anticipo, evitando di portare con sé oggetti metallici, lattine, bottiglie di vetro e di plastica con tappo. Altra raccomandazione: parcheggiare lontano dall’area centrale della città, delimitata dai blocchi stradali con i new jersey.

Gli esercizi commerciali e gli ambulanti dovranno rifornirsi per tempo perché l’accesso di furgoni e camion non sarà consentito. Si raccomanda anche il rispetto dell’ordinanza che vieta il sovraffollamento dei balconi stabilendo il limite di una persona ogni 80 centimetri.

Anche per quest’anno, il Comune di Oristano ha disposto diverse ordinanze che assicurino lo svolgimento della manifestazione in tutta sicurezza. No agli affollamenti sui balconi, nelle verande e divieto assoluto di assistere alla Sartiglia da tetti o cornicioni, e ancora, divieto di vendita di bevande contenute in bottiglie o confezioni di vetro, di latine di metallo e bottiglie di plastica con tappo, in tutto il perimetro della manifestazione.

Per supportare la Sartiglia, anche un’ordinanza sindacale che prevede l’attivazione del piano comunale di protezione civile e l’istituzione del C.O.C., il Centro Operativo Comunale, con l’impiego delle organizzazioni di volontariato.

Leggi l’ordinanza relativa a prescrizioni e divieti su consumo alcolici

Leggi l’ordinanza con le disposizioni per i proprietari/detentori degli stabili prospicienti alle strade interessate dalla Sartiglia

Leggi l’ordinanza relativa al’attivazione C.O.C